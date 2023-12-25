Bakan Tunç, örgüt propagandası ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan kişinin tutuklandığını bildirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca 12 askerin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandası ile dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili 12 ilde soruşturma başlatıldığını ifade etti.



22-23 Aralık 2023 tarihlerinde, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili;

◼️ Ankara

◼️ İstanbul

◼️... — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 25, 2023

Soruşturma kapsamında şu ana kadar bir kişinin tutuklandığını bildiren Tunç, "Soruşturmalarda bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisi tespit edilmiş, bunlardan 12'sinin yurt dışında olduğu belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında bir kişi tutuklanırken 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmekte, adli soruşturmalar devam etmektedir." ifadesine yer verdi.