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25 Aralık 2023 Pazartesi 15:40:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 15:40:00

Bakan Tunç, örgüt propagandası ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan kişinin tutuklandığını bildirdi

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada bölücü örgüt propagandası ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan kişinin tutuklandığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca 12 askerin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandası ile dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili 12 ilde soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar bir kişinin tutuklandığını bildiren Tunç, "Soruşturmalarda bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisi tespit edilmiş, bunlardan 12'sinin yurt dışında olduğu belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında bir kişi tutuklanırken 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmekte, adli soruşturmalar devam etmektedir." ifadesine yer verdi.

Etiketler : yılmaz tunç örgüt propagandası dezenformasyon paylaşım
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