Bakan Tunç, Ordu'da esnaf ve bazı fabrikaları ziyaretlerinde bulundu
Kaynak: AA
Tunç, AK Parti'nin "Şehir Buluşmaları" programının ardından Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.
Bakan Tunç, vatandaşlarla da sohbet etti.
Şenocak Fındık Fabrikası ile Altaş Yağ Fabrikası'nın üretim tesislerini gezen Tunç, fabrika yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
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