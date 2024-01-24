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Bakan Tunç duyurdu! Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
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24 Ocak 2024 Çarşamba 00:53:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 00:53:00

Bakan Tunç duyurdu! Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-24 Aralık'ta yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin sınavın 23-24 Aralık'ta yapıldığını hatırlattı.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları tebrik eden Tunç, "Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz. Hakim savcı yardımcılarımızın, tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde daha nitelikli yetişmesini hedeflediğimiz bu uygulamanın adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sınav duyurusu Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
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