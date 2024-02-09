"Deprem soruşturmalarında yargı süreci devam ediyor"

Bakan Tunç: Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 kişinin yargı süreci devam ediyor
Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden deprem soruşturmaları ile ilgili olarak, "812 dosyada bilirkişi raporu geldi. 267 kişi tutuklandı, 2 bin 825 kişi hakkında adli işlem sürüyor." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman'da TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Türk bayrağı ilk kez uzaya çıktı. Alper Gezeravcı gençlerimize ilham olacak.
Kabine'nin birinci gündemi deprem bölgesinin inşası.
Deprem anından itibaren bir kriz merkezi oluşturduk. Her ile, ilçeye koordinatör savcı görevlendirmesi yaptık.
Devam eden deprem soruşturmaları
812 dosyada bilirkişi raporu geldi. Toplam 2 bin 825 kişinin yargı süreci devam ediyor. Deprem soruşturmasında 267 kişi tutuklandı, 2 bin 825 kişi hakkında adli işlem sürüyor. Adli süreci kısaltarak şehitlerin hızla imarının önünü açtık.
Adliyeye terör saldırısı
İstanbul Adliyesi'ni ziyaret ettim, bilgi aldım. Soruşturma tüm detaylarıyla titiz bir şekilde devam ediyor. 102 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 96'sının sorguları devam ediyor. Teröristler güvenlik kapısından geçseydi eylem olabilirdi.
AYM'ye ilişkin kanunda değişiklik
AİHM'nin ihlal kararları yargılanmanın yenilenmesi sebebidir. Mahkemelerden gelen kararları Yargıtay inceler. Hukuki olarak Yargıtay'ın aldığı karar bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yıpratılmaması gerekiyor.
Adalet reformu çalışmaları
Hazırlıklar sürüyor, 70 maddelik teklif Meclis'e sunulacak. 7 tane yargı paketi Meclis'imizde yasalaştı. Şimdi 8'incisi yapıyoruz.
Hiçbir suç yapanın yanına kar kalmayacak, caydırıcılık olacak.
- Uzay misyonuna dair yeni gelişme: Birincisi bitmeden ikincisi müjdelendi!
- Uzay misyonuna dair yeni gelişme: Birincisi bitmeden ikincisi müjdelendi!
- Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu
- 5 milyar lira vurgun yapmışlardı! FETÖ'den ihraç edilen Ocakçı ve eşi adliyeye sevk edildi
- "Deprem soruşturmalarında yargı süreci devam ediyor"
- Bursa'da maden ocağı göçtü: 1 ölü