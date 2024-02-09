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"Deprem soruşturmalarında yargı süreci devam ediyor"
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09 Şubat 2024 Cuma 18:29:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 18:29:00

Bakan Tunç: Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 kişinin yargı süreci devam ediyor

Kaynak: TRT Haber

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden deprem soruşturmaları ile ilgili olarak, "812 dosyada bilirkişi raporu geldi. 267 kişi tutuklandı, 2 bin 825 kişi hakkında adli işlem sürüyor." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman'da TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türk bayrağı ilk kez uzaya çıktı. Alper Gezeravcı gençlerimize ilham olacak.

Kabine'nin birinci gündemi deprem bölgesinin inşası.

Deprem anından itibaren bir kriz merkezi oluşturduk. Her ile, ilçeye koordinatör savcı görevlendirmesi yaptık.

Devam eden deprem soruşturmaları

812 dosyada bilirkişi raporu geldi. Toplam 2 bin 825 kişinin yargı süreci devam ediyor. Deprem soruşturmasında 267 kişi tutuklandı, 2 bin 825 kişi hakkında adli işlem sürüyor. Adli süreci kısaltarak şehitlerin hızla imarının önünü açtık.

Adliyeye terör saldırısı

İstanbul Adliyesi'ni ziyaret ettim, bilgi aldım. Soruşturma tüm detaylarıyla titiz bir şekilde devam ediyor. 102 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 96'sının sorguları devam ediyor. Teröristler güvenlik kapısından geçseydi eylem olabilirdi.

AYM'ye ilişkin kanunda değişiklik

AİHM'nin ihlal kararları yargılanmanın yenilenmesi sebebidir. Mahkemelerden gelen kararları Yargıtay inceler. Hukuki olarak Yargıtay'ın aldığı karar bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yıpratılmaması gerekiyor.

Adalet reformu çalışmaları

Hazırlıklar sürüyor, 70 maddelik teklif Meclis'e sunulacak. 7 tane yargı paketi Meclis'imizde yasalaştı. Şimdi 8'incisi yapıyoruz.

Hiçbir suç yapanın yanına kar kalmayacak, caydırıcılık olacak.

Etiketler : deprem soruşturmaları tutuklama sayısı adli işlem sürüyor
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