Bakan Tunç: Bunlar iktidar olsalarmış vay halimizeymiş

Bakan Tunç, AK Parti Çankırı İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinin Çankırı için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Adalet Bakanlığı olarak Çankırı'da yaptıkları çalışmalara değinen Tunç, Çankırı'ya bugüne kadar 1 milyar 47 milyon lira yatırım yaptıklarını anlattı.

Çankırı şehir merkezinde kalan cezaevinin başka bir yere nakliyle ilgili yatırım programlarında olan çalışmaları bulunduğunu hatırlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Çankırı L Tipi Kapalı Cezaevi ve yine açık cezaevi toplamda 2 bin 526 kişilik kapalı cezaevini başka bir yere inşa edeceğiz. Oradan boşaltılan yere de inşallah Çankırı'nın ihtiyacı olan TOKİ konutlarını merkeze, cezaevinin arazisine inşallah inşa edeceğiz. Yine Çankırı'nın Orta ilçesinde geçici kabul anlaşmasında olan cezaevimiz, sadece bir cezaevi değil, orası aynı zamanda bir üretim merkezi. Çankırı, Orta ekonomisine katkı veren bir yer. İş Yurtları Kurumumuzun orada üretim tesisleri, şu anda süt ürünleri tesisi kabul aşamasına gelmiş durumda. Orta Cezaevimiz kapasite olarak 303 kişi kapasiteli. Bünyesinde tarım alanları, 1500 meyve fidanı dikildi, toprak ıslah çalışmaları yapıldı, süt ürünleri tesisleriyle ilgili makineler alındı ve orada çevre köylerde süt üreticiliği yapan köylülerimiz, çiftçilerimiz sütlerini cezaevindeki üretim tesislerine satma imkanı bulacaklar ve orada hem bir istihdam oluşmuş olacak hem tarım ekonomisine de katkı sağlamış olacağız."

Çankırı'nın Yapraklı, Kurşunlu ve Şabanözü ilçelerinde de planlamalar yapıldığını aktaran Tunç, "Yapraklı ile ilgili değerlendirmelerimizi de arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Uygun bir yer bulunursa orada da ekonomiye destek verecek hem ıslah kurumu, ceza infaz kurumu hem de asıl bizim önem verdiğimiz hükümlüler ıslah edilirken ekonomiye de katkı sağlamaları ve bölge ekonomisine de katkı sağlamaları bakımından böyle bir çalışmamız söz konusu olacak. Yine Kurşunlu'da da Orta'daki süt ürünleri gibi Kurşunlu'daki et kombinası şeklinde planlamamız var. Yine Kurşunlu ilçemizde İçişleri Bakanlığımızla ortak hükümet binası çalışması başladı. İçerisinde adalet binasına da yer ayrılacak. Şabanözü ilçemizde de yine planlamamız var adalet sarayıyla ilgili olarak. Onun da planlamalarını yaptıktan ve arsa çalışmalarını yaptıktan sonra yatırım programına inşallah teklif edeceğiz." diye konuştu.

- "CUMHURBAŞKANLIĞINA LAYIK GÖRDÜKLERİ BİRİNİ KENDİ PARTİLERİNİN BAŞKANLIĞINA LAYIK GÖRMEDİLER"



31 Mart'ın Türkiye için milli irade bayramına dönüşmesi temennisinde bulunan Tunç, şunları dile getirdi:

"Çünkü muhalefetin içinde bulunduğu durumu hep beraber görüyoruz. On ay önce bir seçim yapıldı. O seçimde karşımızda bir ittifak vardı. O ittifakın Cumhurbaşkanı adayı vardı. Sonra o cumhurbaşkanı adayını, ülkenin Cumhurbaşkanlığına layık gördükleri birini kendi partilerinin başkanlığına layık görmediler, bir kenara ittiler. Sonra onların yardımcıları olacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcıları. Her partinin başkanı birer yardımcıydı. Kaç tane 7,8,9 tane vardı. Şimdi hepsi birbirinin aleyhinde konuşmaya başladılar. Demek ki bunlar iktidar olsalarmış vay halimizeymiş. Çünkü hemen kavgaya başlayacaklarmış. İktidarı paylaşmanın kavgasına başlayacaklardı. Muhalefeti paylaşamayan iktidarı mı paylaşacaktı? Milletimiz ferasetiyle o tehlikeyi, kaosu gördü ve ülkeyi böyle bir riske sokmadan Cumhur İttifakı ile yola devam etti. Cumhurbaşkanımız 17'inci seçimini de kazandı. Şimdi 18'inci seçim var. Çankırı'nın plakası da 18. İnşallah 18'inci seçimde de ülkemiz bir milli irade bayramı, demokrasi bayramı yaşasın."

Bakan Tunç, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin ardından seçimsiz geçecek 4 yıllık bir süre olduğuna işaret ederek, "O süre içerisinde belediyelerimiz yerel kalkınmayı hızlandıracak, bizler de hükümet olarak pandeminin etkisiyle oluşan ekonomik dalgalanmalar, depremin etkisiyle oluşan sıkıntılar tüm bunları ortadan kaldırarak halkımızın refahını yeniden artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Özellikle enflasyonun tekrar tek haneli rakamlara düşürülmesiyle ilgili bir hedefimiz var. Bunu gerçekleştirecek olanlar da yine Cumhur İttifakı'dır ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kısa süre içerisinde depremin de pandeminin de yol açtığı ekonomik olumsuz etkilerden inşallah ekonomimizi kurtararak yine Türkiye'yi istikrarlı kalkınma hamleleriyle yolumuza devam ederek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.

- "GERÇEK HAYATTA SUÇSA SANAL ORTAMDA YAPILMIŞSA O DA SUÇTUR"



Bir gazetecinin, seçimlerle ilgili sosyal medyada dezenformasyon yapıldığına yönelik sorusu üzerine Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada maalesef dezenformasyon yapılıyor. Suç unsuru olanlar, kimliği tespit edilenlerle ilgili soruşturmalar açılıyor. Son zamanlarda bu konuda özellikle sosyal medya yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik hem de halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu bakımından çok sayıda soruşturma açıldı. Bu konuda çok sayıda gözaltı ve tutuklama da gerçekleşti. Sosyal medyada sahte hesaplarla, kimliği tespit edilemeyen daha çok yurt dışı kaynaklı dezenformasyonlar var. Bunlarla ilgili kimlik tespiti yapılamadığı için soruşturma bakımından bir ilerleme sağlanamıyor ama kimlikleri tespit edildiğinde gerekli işlem yapılıyor. Siber suçlarla mücadele konusunda emniyetimizin büyük bir tecrübesi var. Kimlikleri tespit edilenlerle ilgili gerekli soruşturmalar yapılıyor. Gerekli suç duyurularında bulunmak lazım. Hiç kimse halkı endişeye, huzursuzluğa sevk edecek, kin ve düşmanlığa yönlendirecek paylaşımlarda bulunamaz. Gerçek hayatta suçsa sanal ortamda yapılmışsa o da suçtur. Savcılıklarımız bu konularda gerekeni yapıyor."

Konuşmanın ardından Bakan Tunç, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Tunç'a, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz ve partililer eşlik etti.