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07 Temmuz 2023 Cuma 17:22:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 17:22:00

Bakan Tunç: Avukatlık Kanunu'yla ilgili çalışmamız sürüyor

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Avukatlık Kanunu'yla ilgili çalışmamız devam ediyor. Bilim Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Avukatlık Kanunu taslağı bir aşamaya geldiğinde barolarımızın görüşüne açacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin eylül ayında yayımlanacağını bildirdi.

Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Savunma olmadan yargının, yargı olmadan da hukuk devletinin olmayacağını vurgulayan Tunç, avukatların yaşadığı sorunları tek tek ele alarak çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Son 21 yılda yargı alanında yapılanları anlatan Tunç, Anayasa'da da bugüne kadar önemli değişiklikler yapıldığını kaydetti. Yılmaz Tunç, "Son 21 yılda gerçekleştirilen ilerlemeleri, temel hak ve hürriyetler alanındaki, hukuk devletinin güçlenmesi anlamındaki gelişmeleri göz ardı etmemek gerekir. Özellikle tüm temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun hale getirdik. Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi." dedi.

"ADIYAMAN VE MALATYA'DA İNCELEMELERDE BULUNACAĞIZ"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri hatırlatan Bakan Tunç, yarın Adıyaman ve Malatya'da incelemelerde bulunacağını bildirdi.

Tunç, deprem bölgesinde ağır hasar gören 15 adliyenin yeniden inşa edileceğini, yaraların sarılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Yargı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla deprem bölgesinde yapılanları aktaran Tunç, bu bölgelerde yeni mahkemelerin kurulduğunu belirtti.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne yönelik de açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni, ağustos ayında çalışmalarını tamamlayarak eylül ayında yayımlayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, hakim ve savcı adaylığının kaldırılarak hakim ve savcı yardımcılığının getirildiğini, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın getirildiğini anımsatarak, avukatlık stajına başlamak için bu sınavda başarılı olunması gerektiğini, hakim ve savcı olmak isteyenlerin de bu sınavı geçtikten sonra hakimlik ve savcılık sınavına gireceğini anlattı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedeflerin büyük bölümünün hayata geçirildiğini kaydeden Tunç, "Şimdi Avukatlık Kanunu'yla ilgili çalışmamız devam ediyor. Bilim Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Avukatlık Kanunu taslağı bir aşamaya geldiğinde barolarımızın görüşüne açacağız. Sizlerin katkısıyla inşallah Avukatlık Kanunu'nun bu dönemde yapılmasına ön ayak oluruz." diye konuştu.

BAKAN TUNÇ, BARO BAŞKANLARINI DİNLEDİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise toplantıyı önemsediklerini ifade ederek Bakan Tunç'a teşekkür etti. Sağkan, çeşitli konulardaki talepleri dile getirdi.

Bakan Tunç, baro başkanlarının da söz aldığı toplantıda talepleri dinledi. Baro başkanları toplantı dolayısıyla Adalet Bakanı Tunç'a teşekkür etti.

Etiketler : Adalet Bakanı Tunç Adalet Bakanı Baro başkanları adalet hukuk
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