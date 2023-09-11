Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 7 bin 651 başvuru yapıldı. Toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni ara buluculuk dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"10 günlük kısa dönemde; Kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 7,651 başvuru,
Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 495 başvuru,
Kat mülkiyeti uyuşmazlıklardan kaynaklı 453 başvuru,
Komşuluk hukuku uyuşmazlıklardan kaynaklı 55 başvuru,
Tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 10 başvuru, olmak üzere yeni alanlarda toplamda 8664 başvuru yapılmıştır."
- Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
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