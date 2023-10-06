06 Ekim 2023 Cuma 15:17:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 15:17:00
Bakan Tunç: Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Adalet Bakanı Tunç: Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir.
Adalet Bakanı Tunç, "Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir." dedi.
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