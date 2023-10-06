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Bakan Tunç: Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılm...
06 Ekim 2023 Cuma 15:17:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 15:17:00

Bakan Tunç: Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Adalet Bakanı Tunç: Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir.

Adalet Bakanı Tunç, "Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir." dedi.

Etiketler : adalet bakanı bireysel başvuru anayasa mahkemesi
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