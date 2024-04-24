VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tekin'den öğretmen ataması ve KPSS açıklaması
Nasır Hastanesi'nde soykırımcı İsrail vahşeti! 51 Gazzelinin cesedi daha çıkarıldı
Meteoroloji'den bazı iller için lodos uyarısı
"Teknolojide tekelleşme fırsat eşitliğine zarar veriyor"
Valilik aşırı sıcaklara karşı o ili uyardı
Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde askeri hareketliliği devam ediyor
24 Nisan 2024 Çarşamba 18:41:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 18:41:00

Bakan Tekin'den öğretmen ataması ve KPSS açıklaması

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Önümüzdeki hafta kabine toplanırsa atanacak öğretmen sayısı açıklanacak

Katıldığı canlı yayınında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ve KPSS puanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarından satır başları;

Önümüzdeki hafta kabine toplanırsa atanacak öğretmen sayısı açıklanacak

KPSS PUANLARI HEBA OLMAYACAK

2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Öğretmen Atamaları KPSS Puanı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX