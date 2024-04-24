2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız.
24 Nisan 2024 Çarşamba 18:41:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 18:41:00
Bakan Tekin'den öğretmen ataması ve KPSS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Önümüzdeki hafta kabine toplanırsa atanacak öğretmen sayısı açıklanacak
Katıldığı canlı yayınında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ve KPSS puanına ilişkin açıklamalarda bulundu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarından satır başları;
Önümüzdeki hafta kabine toplanırsa atanacak öğretmen sayısı açıklanacakKPSS PUANLARI HEBA OLMAYACAK
- Bakan Tekin'den öğretmen ataması ve KPSS açıklaması
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