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05 Eylül 2023 Salı 12:15:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 12:15:00

Bakan Tekin tarih verdi! Öğretmenlere atama müjdesi!

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." dedi. Bakan Tekin öğretmen atamalarına ilişkin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları özel okulda eğitim gören velileri sevindirecek bir açıklama yaptı.

İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"5 bin 624 yeni derslik eğitime başlıyor. Deprem bölgesi dışında 7 bin 530 dersliğimizde güçlendirme, 66 bin dersliğimizde onarım çalışması yaptık. Toplam 79 bin dersliği elden geçirdik.

Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık.

Yazın başka yönetmelikler hakkında da çalışma yaptık, yayımlayacağız.

"DÖNEMİN ÖNEMLİ PROBLEMLERİNDEN BİRİ OBEZİTE"

Geçtiğimiz hafta bir genelge gönderdik. Genelgemizde başta obeziteyi gündemimize aldık. Bu önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden biri. Dersten önce ilkokul, ortaokul ve lisede kadar dersten önce fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışıyoruz.

Atıl durumdaki okul bahçelerinin tekrar çocukların oyun oynayabileceği bir alana dönüştürülmesini önemsiyorum.

Asosyal çocuklarımızın sosyalleşebilmesi için yeni dönemde okul bahçelerine oyun parkları kuruyoruz.

"ÇOCUKLARIMIZIN CEP TELEFONLARIYLA İLGİLİ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALINDI"

Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlardan da rica ettim, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü olmamaları konusunda. Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonuyla ses ve görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlardı. Bunun da yapılmasını istemiyoruz.

Okullarda ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz.

Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde."

ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir.

Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz."

Etiketler : Milli Eğitim Yusuf Tekin Öğretmen Atamalar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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