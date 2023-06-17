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Bakan Tekin müjdeyi verdi: Öğretmenlere "zorunlu hizmet affı"
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17 Haziran 2023 Cumartesi 23:45:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 23:45:00

Bakan Tekin müjdeyi verdi: Öğretmenlere "zorunlu hizmet affı"

Kaynak: AA

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirdi.

Etiketler : yusuf tekin milli eğitim bakanlığı zorunlu hizmet affı
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