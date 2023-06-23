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23 Haziran 2023 Cuma 18:27:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 18:27:00

Bakan Tekin: Gemi sayesinde 920 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti sunduk

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da Lifeship Rauf Bey Gemisi sayesinde yaklaşık 920 öğrenciye eğitim ve öğretim imkanının sunulduğunu açıkladı.

Tekin, kentteki programları kapsamında, İGA Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Geçici yaşam merkezinde konaklayanlarla sohbet eden Tekin, daha sonra konteyner kentteki depremzede öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe katıldı.

Bakan Tekin, Antakya'daki programlarının ardından İskenderun Limanı'nda 10 Nisan'dan bu yana demirli, afetzede öğrencilerin eğitim aldığı Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

Gemi hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle basına kapalı görüştü.

"GEMİDE YAKLAŞIK 920 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETİ SUNDUK"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, gazetecilere, inceleme yaptıkları gemiyi çok beğendiğini söyledi.

Gemi sayesinde öğrencilere eğitim hizmeti sunulduğunu vurgulayan Tekin, "Bence bu aslında bir fikri mülkiyet projesi. Patentinin alınması lazım. Karadeniz Holding sadece bir konaklama ve eğitim merkezi üretmemiş, aynı zamanda bir patent üretmiş. Emeği geçenlere, bu fikri akıl edenlere teşekkür ediyoruz. Burada yaklaşık 920 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti sunduk. Hepsi de çok başarılı ve mutlu. Yaraları sarabilmek için taşın altına elini koyan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı ortamdan kurtulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hatay eğitim fırsatı Lifeship Rauf Bey Gemisi öğrenci eğitimi öğretim imkanı
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