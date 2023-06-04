Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı görevini Mahmut Özer'den devraldı.

Bakanlık görevini Yusuf Tekin'e devreden Özer, Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkenin en önemli meselesi olan "eğitim yönetimi"ni kendileri ile paylaştığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tüm çalışma arkadaşlarıyla eğitim sisteminin kalitesini artırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Özer, "Her başlangıcın bir sonu var. Dolayısıyla bugün kıymetli Yusuf hocamıza görevi devredeceğiz." dedi.

Çalışma arkadaşlarına, bakan yardımcılarına, genel müdürlere, daire başkanlarına, il müdürlerine, okul müdürlerine, tüm öğretmenler ve idari personel ile eşine ve çocuklarına teşekkür eden Özer, "Bakanlık görevime başlarken tek duam vardı, girdiğim gibi çıkabilmek. İlkeli, dürüst, şeffaf, uzlaşmayı değil, ilkeyi merkeze alan ve eğitim sisteminin güzelleşmesi için çalışmayı Rabb'imden bana nasip etmesi için dua etmiştim. Allah'ıma hamdediyorum, duamı kabul ettiği için ve bu süreçte yardım ettiği için." diye konuştu.

Mahmut Özer, Bakanlık görevi için Yusuf Tekin'i tebrik etti ve başarılar diledi.

"DAHA GÜZEL BİR EĞİTİM SİSTEMİ GÖRECEĞİMİZİ ÜMİT EDİYORUM"



Yusuf Tekin de yaklaşık 5 yıl önce aynı salonda duygusal bir veda ile Bakanlıktan ayrıldığını, şimdi de aynı duygusallık içerisinde olduğunu dile getirdi.

Tekin, "Birlikte yol yürüdüğümüz birçok arkadaşımızla tekrar burada, salonda bulunmaktan çok mutluyum. Bu salonda, çok sıkıntılı zamanlarda çok sıkıntılı toplantılar yaptığımız, gözümün önünden geçti. Birlikte mücadele ettiğimiz birçok arkadaşımız hala salonda. Onları burada görmekten ayrıca mutlu oldum." sözlerini sarf etti.

Türkiye'deki maarif mücadelesinin sadece Bakanlık bürokratlarıyla yürütülecek bir mücadele olmadığını, dışarıdan da bu konuya katkı vermenin çok şerefli ve onurlu bir iş olduğunu vurgulayan Tekin, "Ama 'bir gün yeniden yolumuz kesişirse' diye vedalaşırken 'tekrar görüşeceğiz' demiştik. Bugün tekrar bizi bir araya getiren Cenabıallah'a şükürlerimi sunuyorum. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, güvendiği, bizleri yeniden bu göreve layık gördüğü için şükranlarımı sunuyorum. Müsteşarken de attığımız her adımda hem Başbakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı döneminde onun destekleri sayesinde bu adımları atabilmiştik. Bundan sonra da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği ve vereceği katkılarla inşallah çok güzel şeyler yapacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 2018'den itibaren çok şeyin değiştiğine dikkati çeken Bakan Tekin, özellikle 2023 seçimleri sonrası Türkiye'de hem siyasette hem bürokraside birçok paradigmanın değiştiğini ve değişmek zorunda olduğunu söyledi.

"Artık önümüzdeki 100 yılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz ve düşünüyoruz" diyen Tekin, şöyle devam etti:

"Bu iddiamızda samimiysek ve başarılı olmak istiyorsak bunların inşasının yapılacağı yer de kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı ve milli eğitim sistemi. Biz bu hedefi hayata geçirmek için Bakanlığımız merkez teşkilatı, taşrada kahrımızı çeken öğretmen arkadaşlarımız, taşrada sıkıntılarla boğuşan idareci arkadaşlarımız, idari personelimiz, hiç ayırt etmediğim Bakanlığın yükünü alan özel öğretim kurumlarımız, aynı şekilde merkezi yönetim içerisinde birlikte hareket edebileceğimiz önemli yapılar var, diğer Bakanlıklar, Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu var. Bütün bu paydaşlarla birlikte Türk milli eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben ilk olarak bunun taahhüdünü huzurlarınızda vermek istiyorum. Gecemiz, gündüzümüz, 7/24 tüm mesaimiz, tüm emek ve bütün gücümüzle bu mücadeleyi yürüteceğimizi milletimize taahhüt ediyorum. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bize düşen her ne varsa yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

2018'den itibaren burada görev yapan arkadaşlarımıza, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bayrağı onlardan devralmak bizlere bugün nasip olacak, inşallah daha ileriye götürürüz diyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir eğitim sistemi göreceğimizi ümit ediyorum."