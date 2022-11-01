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01 Kasım 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 09:00:00

Bakan Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: İftiranı ispat etmezsen namertsin

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gündeme getirdiği iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaştı.

Bakan Süleyman Soylu açıklamasında, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova Mahkemesi baskınını, ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKP-C ittifakını, kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını, bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına, askerine 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşına yakışmıyor, bırakın genel başkan olmasını." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu hakkında hem şahsının hem de güvenlik kurumlarının suç duyurusunda bulunacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabii namertliğin elbette ki kendisi açısından bir değeri varsa. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Yüzyılı'nı, anlaşılan o ki Türkiye'nin arabası TOGG'u, anlaşılan o ki Türkiye'nin başarılarını, her halde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız."

Emniyet ve Jandarma CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

EGM ve Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet ve Jandarma teşkilatlarını 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlaması sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağı" belirtildi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'de metamfetamin kullanımına ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Etiketler : Bakan Süleyman Soylu EGM Kemal Kılıçdaroğlu
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