21 Haziran 2020 Pazar 23:35:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 23:40:00
Bakan Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bursa'ya gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bursa'da selin etkili olduğu bölgeye hareket ettiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bursa'da selin etkili olduğu bölgeye hareket ettiği bildirildi.
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