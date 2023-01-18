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18 Ocak 2023 Çarşamba 15:44:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 15:44:00

Bakan Soylu'dan Ukrayna'daki kaza için taziye mesajı

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkent Kiev yakınlarında aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla Ukrayna'ya başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası taziye mesajı yayımladı.

Soylu mesajında, "Ukrayna'da yaşanan elim helikopter kazasında, Ukrayna İçişleri Bakanı kıymetli dostum Sayın Denys Monastyrsky, çalışma arkadaşları ve sivillerin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ukrayna halkına başsağlığı, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Etiketler : süleyman soylu helikopter kazası ukrayna taziye mesajı
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