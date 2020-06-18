Bakan Soylu'dan Sözcü yazarına tepki: Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün yazısına tepki gösterdi. Bakan Soylu, 'İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur' ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün Ali Ayvazoğlu ile Bahar Ayvazoğlu hakkında yazdığı yazıya sert tepki gösterdi.
Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" açıklamasında bulundu.
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