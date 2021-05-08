Bakan Soylu'dan Sözcü ve Karar gazetesine tepki: Allah'a havale ediyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 TV'de katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde elleri arkasında yürüdüğü görüntüleri değerlendirdi.

İmamoğlu'nun yaptığını saygısızlık olarak gördüğünü belirten Bakan Soylu,, yaşanan olayla ilgili İmamoğlu hakkında soruşturma açılmadığını söyledi.

Bakan Soylu, değerlendirmesini çarpıtarak yayımlayan Sözcü ve Karar gazetelerine ilişkin Twitter hesabından tepki gösterdi.

Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi:

Sözcü gazetesi dün

Karar gazetesi bugün

Yalan söylemeyi iftira atmayı

demokrasi olarak tarif eden, tüm kavramları iğdiş eden hastalıklı zihniyet...

Aynı yalanı yazmak ve yaymakta bir sakınca görmüyorlar...

Mübarek gün,

Allah'a havale ediyorum...