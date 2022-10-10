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10 Ekim 2022 Pazartesi 00:29:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 00:29:00

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bebek katili için yürümek ne zamandan beri siyaset oldu?

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Türkiye'nin bazı illerinde HDP'li gruplar terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde izinsiz yürüyüş düzenledi. Pervin Buldan ise provokatif yürüyüşü 'demokratik siyaset' olarak nitelendirirken yürüyüş sırasında çıkan arbedede ayağı kırılan HDP'li vekil Habip Eksik üzerinden tehditler savurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Buldan'a tepki göstererek, 'Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir.' ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak isteyen terör yandaşları Hakkari Yüksekova'da yürüyüş gerçekleştirdi. Provokatif yürüyüşte HDP'lilerin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yürüyüşün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan için gerçekleştirilen yürüyüşü "Demokratik siyaset" olarak nitelendirdi.

"AHLAKSIZLIK!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan'a tepki göstererek "Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık... Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?" dedi.

HDP'nin terörü kullandığını ve araçsallaştırdığını dile getiren Bakan Soylu, "Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Etiketler : hdp gözaltı süleyman soylu içişleri bakanı
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