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'Geleceğin güçlü Türkiye'si davamızın omuzlarında yükselecektir'
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25 Mart 2023 Cumartesi 18:50:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 18:50:00

Bakan Soylu'dan seçim mesajı: Geleceğin güçlü Türkiye'si davamızın omuzlarında yükselecektir

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir" ifadelerini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'yle ilgili paylaşım yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davalarının lideri olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Ayasofya'yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır.

Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir. Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin güçlü Türkiye'si, davamızın omuzlarında yükselecektir."

Etiketler : soylu başkan erdoğan türkiye

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