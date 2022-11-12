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12 Kasım 2022 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 08:30:00

Bakan Soylu'dan Özgür Özel'e tepki! CHP'de hesabını soracak bir vatansever yok mu?

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "CHP'de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Özgür Özel'in açıklamasına sert Tepki gösterdi. Özgür Özel, sosyal medya hesabından "Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üyeler Barkın Timtik ve Oya Aslan'a delilsiz bir dosya üzerinden verilen ceza hukuki değildir. Bu hukuksuzlukları yıllardır yaşayan bizler bu yanlış kararların tek tek geri alındığına da çok yakında tanık olacağız!" açıklamasında yapmıştı.

"DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKIYOR"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından CHP'li Özel'in açıklamasına şu yanıtı verdi: "Teröristleri sözde "gazeteci" diye raporla korumaya çalışan CHP'nin şimdi de "özel" terörist sevicisi, mahkeme kararı ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen ve mahkumiyet alan DHKP-C'li teröristlere sahip çıkıyor. CHP'de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?"

Etiketler : İçişleri Bakanı Bakan Soylu Özgür Özel
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