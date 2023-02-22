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22 Şubat 2023 Çarşamba 22:47:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 22:47:00

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Soylu; "Türkiye'deki toplanma alanlarını 30 bine çıkarmak için çalıştık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen "İstanbul depremine hazırlık planlarında değişiklik yapılacak mı? Kolonları kesen iş yeri sahipleri için hangi yaptırımlar hayata geçecek?" sorularına yanıt veren Bakan Soylu depremdeki son durumu paylaştı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Başımız sağolsun. Son 2,5 3 yılda çok büyük afetler yaşadık. Selinden yangınına kadar çok büyük afetlerle karşı karşıya kaldık. İlk gelen haberler bize afetin büyüklüğünü hissettirdi.

AFAD Başkanı telefonla aradı ve Maraş ve Osmaniye hattında deprem olduğunu ve büyüklüğünün çözülmediğini söyledi. 7'nin üzerinde olduğuna dair bir bilgi gelince, ciddi bir sonuca yol açacağı duygusu beni kapladı.

Cumhurbaşkanımızı aradım ve bu bilgiyi verdim. Oradan hemen illerdeki genel tabloyu almaya çalıştık. Birçok ille ilgili gelen tabloyu alınca epey bir yaygın hale döndüğünü gördük. İlgili arkadaşlar AFAD'ta toplandı. Sonra Fuat Bey aradı. 'AFAD'a geçiyoruz' dedim. Diğer bakan arkadaşlarımızla AFAD'a geçtik.

İlk değerlendirmeye göre 4. seviye uluslararası seviyeyi ifade edelim ve yardıma çıkalım dedik ve çıktık. Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde il dağılımı yaptık ve hepimiz yola çıktık. Sağlık ve Adalet bakanımızla beraber aynı uçaktaydık. Kahramanmaraş'a inmeye çalıştık, kapalıydı. Gaziantep'e indik.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : bakan soylu içişleri bakanı deprem

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