Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'nde konuştu

Soylu: "Sorunların boyutunun değiştiğini, talep ve ihtiyaç boyutunun değiştiğini, karşı karşıya kaldığımız risk boyutunun değiştiğini hepimiz elimizdeki en önemli sabiti olarak kabul etmeliyiz"