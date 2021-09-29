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29 Eylül 2021 Çarşamba 12:55:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 12:55:00

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'nde konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'nde konuştu

Soylu: "Sorunların boyutunun değiştiğini, talep ve ihtiyaç boyutunun değiştiğini, karşı karşıya kaldığımız risk boyutunun değiştiğini hepimiz elimizdeki en önemli sabiti olarak kabul etmeliyiz"

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mobil Mutfak Tırı
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