29 Eylül 2021 Çarşamba 12:55:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 12:55:00
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'nde konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mobil Mutfak Tırı Teslimi ve Akreditasyon Sertifikası Teslim Töreni'nde konuştu
Soylu: "Sorunların boyutunun değiştiğini, talep ve ihtiyaç boyutunun değiştiğini, karşı karşıya kaldığımız risk boyutunun değiştiğini hepimiz elimizdeki en önemli sabiti olarak kabul etmeliyiz"
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