Bakan Soylu'dan muhalefetin Meclis'teki eleştirilerine flaş yanıt: Siyasete en büyük darbe terördür

Bakan Soylu'dan muhalefetin Meclis'teki eleştirilerine flaş yanıt: Siyasete en büyük darbe terördür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar.



Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız." açıklamasında bulundu.