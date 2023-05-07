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07 Mayıs 2023 Pazar 23:20:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 23:20:00

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki: Tek tek açıklayacağım!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'nun 'korsan miting'i hakkında, 'Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür. Bu provokatörü adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'na yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım."

Etiketler : süleyman soylu ekrem imamoğlu bakan soylu
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