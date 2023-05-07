İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'na yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım."