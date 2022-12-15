Bakan Soylu'dan İmamoğlu davasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İmamoğlu hakkında verdiği kararla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu vurgulayan Soylu, "Adalet bakanımız da belirtti karar veren mahkeme bir ilk derece mahkemesi, yani hem istinafı var hem de bir üstü var. Yani buna bir kesinleşmemiş karar olarak bakabiliriz, değerlendirebiliriz" dedi.

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"İşinize geldiğiniz zaman yargıyı en üst noktaya taşımak işinize gelmediği zaman yargıyı töhmet altında bırakmak hakaret etmek, hele insanların da kendileri olunca çok doğru olmayabilir.

Kendi içlerindeki siyasal tartışmayı bizi basamak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan 'acaba buradan kendi adıma elde edeceğim pozisyonlar için bir adım öne geçebilir miyim' diye ortaya çıkarılan bir süreçtir. Yargı devam ediyor kararını verecektir"