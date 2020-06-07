Bakan Soylu'dan İdlib açıklaması: Ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır." dedi.
TÜM DÜNYANIN VE İNSANLIĞIN PROBLEMİDİR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronavirüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs ile mücadeleye de değinerek "Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur." diye konuştu.
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