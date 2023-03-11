Kahramanmaraş'taki AFAD Lojistik Merkezi'nde açıklama yapan Soylu, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleriyle ilgili YSK'nin seçim takvimini açıkladığını anımsatarak, deprem illerinde kalan vatandaşlarla deprem illerinin dışına giden vatandaşlara adres değişikliği konusunda kolaylıklar sağlandığını belirtti.

Kayıt sürecine ilişkin bir tarih oluştuğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün ayın 11'i, bugün sabahtan itibaren depremzede vatandaşlarımız eğer bir başka vilayete taşınmış iseler ve eğer bugüne kadar kayıtlarını almamış iseler, e-Devlet üzerinden, ilgili nüfus idareleri üzerinden yani Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün il ve ilçe nüfus müdürlükleri üzerinden, aynı zamanda buralarda bulunan nüfusmatikler üzerinden kendi kayıtlarını şu anda taşınmış bulundukları yerlere alabilirler.

Bunu hangi tarihe kadar alabilirler? Ayın 17'si saat 23.59'a kadar bunu gerçekleştirebilirler. Peki 18'i 00.00'dan itibaren ne olur, eğer bir uzatılma söz konusu olmazsa seçimlerde oy kullanabilmek için geçmiş seçimlerde olduğu gibi YSK inisiyatifine geçtiği cihetiyle o tarihten itibaren yapacakları şey, ilçe seçim kurullarına müracaat etmektir.

Yani bu tarihle 17'si 23.59'a kadar e-Devlet, nüfus müdürlükleri ve nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirebilirler. Ama 18'i itibarıyla artık inisiyatif YSK'ye geçmektedir. YSK'ye geçtiği andan itibaren kayıtlarını YSK'de askı süreci çerçevesinde ki onu YSK belirleyecektir, o çerçevede yapabilirler."

"DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA E-DEVLET ÜZERİNDEN AÇILAN BİR HAKTIR"



İl dışına gitmeyen, çadır ve konteyner kentlerde ya da bir yakınlarının evinde kalanların da kayıtlarını yine e-Devlet, nüfus müdürlükleri ve nüfusmatikler üzerinden değiştirebileceğini aktaran Soylu, bu vatandaşların da 17 Mart saat 23.59'dan sonra YSK'nin askı sürecinde kayıtlarını yapabileceklerini bildirdi.

Soylu, depremzedelerin bu kayıt sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramayacaklarına da işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada depremzede vatandaşlarımızın bilmesi gereken bir süreç daha var. O da şu; burada yerleşim yerini değiştirip oy kullanma hakkını elde ettiği zaman depremle ilgili süreçte elde ettiği haklardan herhangi bir kaybı olmaz. Bu şu anda sadece depremzede vatandaşlarımıza e-Devlet üzerinden açılan bir haktır. 10 ilde tanımlanmıştır. Depremden önceki oturdukları yerler tanımlanmıştır. Bu vatandaşlarımıza böyle bir hak verildi. Eğer bir taşınma söz konusuyla bu taşınmayı 17'si akşamı 23.59'a kadar sağlayabilecekler. Sonra her vatandaş gibi askı sürecinde gidip oradaki hakkını ilçe seçim kurullarında kullanabilirler. Depremzede vatandaşlarımız için adres değiştirmenin, depremle alakalı bir hak kaybı oluşturmayacağının tekrar altını çizmek istiyorum."

"ÇADIR VE KONTEYNER KENTLERİN STANDARTLARINI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Soylu, temasları kapsamında AFAD Kahramanmaraş Lojistik Merkezi'ni de ziyaret ederek incelemede bulundu.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, afet sonrası bölgeden ayrılanların geri dönüşlerinin başladığını aktaran Soylu, çadır talepleri ve yemek ihtiyacının arttığını ifade etti.

Afet bölgesine yardımlar konusunda ilk gün başlatılan seferberlik halinin devam etmesini arzuladıklarının altını çizen Soylu, ramazan ayı öncesi bölgede ihtiyaç duyulan malzemelere ilişkin bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Koli kuru gıda en çok ihtiyaç olanlardan bir tanesidir, ikincisi kişisel hijyen ve temizlik ürünleri, şampuanından ıslak mendiline kadar ihtiyaç var. Üçüncüsü çay, şeker, kahvaltılık. Mümkün olduğunca geçici barınma merkezlerinin, gerek çadır olsun gerek konteynerler olsun standartlarını yükselmeye çalışıyoruz. Önümüz ramazan, iftarı var, sahuru var. Bunların da planlamalarını, hazırlıklarını yapmaya çalışıyoruz. Buradaki dördüncü ihtiyaç, burada yaşayan insanlarımızın eşofmana ihtiyacı var, terliğe, spor ayakkabı gibi ayakkabılara ihtiyacı var, kadın, erkek ve çocuk giysisine ihtiyaç var."