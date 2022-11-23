Bakan Soylu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de açıklamalarda bulundu.



Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Çadırlarımız kuruldu, kurulmaya devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybı ile karşılaşmamamız. Milletimiz emrine amadeyiz. Biz afet bölgesindeyiz bunu kabul etmek zorundayız. 1 saat sonra depremin olmayacağını kimse taahhüt edemez. Biz riskleri belirleyeceğiz ve ona göre tedbirler alacağız. Milletimiz de bu afetle karşı karşıya kaldığı zaman hangi hayat kurtarıcı adımları atması gerektiğini söylemek zorundayız. Türkiye'de bugün 28 bin toplanma alanı var.