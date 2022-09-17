Bakan Soylu'dan 'Demokrasi' vurgusu! "16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in idam edilişinin 61. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'daki programda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Demokrasiyi bize bedava vermediler. 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in idam edilişinin 61. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'daki programda açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
*Demokrasiyi bize bedava vermediler. 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi.
*Dünyaya kendimizi kapatmadan dünyayla rekabet eden ama dünyanın mazlumlarını o zalimlerle baş başa bırakmayan bir mücadele ortaya koyacağız.
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