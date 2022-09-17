Bakan Soylu'dan 'Demokrasi' vurgusu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in idam edilişinin 61. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'daki programda açıklamalarda bulundu.



Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

*Demokrasiyi bize bedava vermediler. 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi.

*Dünyaya kendimizi kapatmadan dünyayla rekabet eden ama dünyanın mazlumlarını o zalimlerle baş başa bırakmayan bir mücadele ortaya koyacağız.