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17 Eylül 2022 Cumartesi 12:49:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 12:49:00

Bakan Soylu'dan 'Demokrasi' vurgusu! "16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in idam edilişinin 61. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'daki programda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Demokrasiyi bize bedava vermediler. 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in idam edilişinin 61. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'daki programda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

*Demokrasiyi bize bedava vermediler. 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitiydi.

*Dünyaya kendimizi kapatmadan dünyayla rekabet eden ama dünyanın mazlumlarını o zalimlerle baş başa bırakmayan bir mücadele ortaya koyacağız.

Etiketler : süleyman soylu adnan menderes demokrasi
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