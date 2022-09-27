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27 Eylül 2022 Salı 18:53:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 18:53:00

Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın 'polisevi saldırısı' paylaşımına tepki

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımına "En güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.

Bakan Soylu, Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden Mersin'deki terör saldırısına ilişkin mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadelerini kullandı.
Etiketler : Bakan Soylu Demirtaş Katil Demirtaş PKK
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