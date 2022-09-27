Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın 'polisevi saldırısı' paylaşımına tepki
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımına "En güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.
���������� DEMİRTAŞ❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 27, 2022
Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış...
O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun.
Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır... pic.twitter.com/5JPNyYRD9r
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