Bakan Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün vefat eden babası Asım Safitürk'e rahmet diledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Asım Safitürk hocamız, şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti. Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabb'im, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin" ifadesini kullandı.
Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 2016'da Mardin Derik Kaymakamlığına düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu.
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