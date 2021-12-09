Bakan Soylu: Vallahi billahi size devlete iftira ettirmem

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütme adına kürsüye gelerek konuşma yaptı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği konuşma anlarında Soylu, kürsüden CHP ve HDP vekillerine tepkisini dile getirdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü niye öldürdü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." ifadelerini kullandı.

"SİZE BU DEVLETE İFTARA ETTİRMEM"

Süleyman Soylu, sözlerine "Biz devletiz, biz devlet suçların peşindeyiz. Suçluların iftirasını, suçluların yalanlarını ve suçluların ortaya koyduğu dedikoduları şu gazi Meclis'in altına getirdiniz. Devleti töhmet altında bıraktınız. Devlete iftira ettiniz. Bu milletin evladı olarak söylüyorum. Size bu devlete iftira ettirmem." diyerek sözlerine devam etti.