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20 Eylül 2022 Salı 00:18:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 01:01:00

Bakan Soyu: Türkiye sınırları içinde tek bir terörist kalmayacak

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Cumhuriyet'in 100. yılında ülkede tek bir terörist kalmaması için mücadele ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlanacağı 29 Ekim 2023'te Türkiye sınırları içinde tek bir terörist kalmaması için mücadele ettiklerini söyledi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından Pursaklar'da düzenlenen programa katılan Soylu, şehitleri ve gazileri asla unutmadıklarını, onların emanetine sahip çıktıklarını belirtti.

Soylu, Türk milletini, köklerinden, şehitlik ve gazilik anlayışından, ahlakından, aile yapısından koparmaya çalışanların bulunduğunu ifade ederek, "Belki bizden daha çok paraları, çok büyük propaganda bütçeleri var. Terör örgütlerinden LGBT derneklerine kadar belki her türlü organizasyonu kullanıyorlar ama manevi bariyeri bir türlü aşamıyorlar. Gazilerin ve şehit ailelerinin ortaya koyduğu inancı, imanı aşamıyorlar, Allah'ın izniyle aşamayacaklar" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın artık "saklanacak delik aradığını" dile getiren Soylu, "Sadece son iki ayda Eren Abluka Operasyonu ile neredeyse onları sindirmediğimiz, püskürtmediğimiz yer kalmadı" dedi.

Soylu, teröristlerin mağaralardan çıkamaz hale geldiğini söyleyerek, "Terör örgütünün Türkiye içerisindeki sayısı 120'nin altına düştü. Eskisi gibi her yerde fink atamıyorlar. Bize hava attıkları Tendürek Dağı'nda bir tek PKK teröristi yok, Tendürek tertemiz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Bölgesi'nde, Mersin'den Hatay'a, Osmaniye'den Gaziantep'e, Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a kadar Amanos Dağları'nda bir tek terörist kalmadığını kaydeden Soylu, "Allah nasip edecek, 2023 yılı 29 Ekim yani Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında milletimize sözümüzdür, Allah izin verecek, kahramanlarımızla beraber bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak, her taraf tertemiz olacak" şeklinde konuştu.

"ABD, terör örgütü PKK ve PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır"

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisi ve güvenlik güçlerinin profesyonelleşmesi noktasında alınan mesafeye işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat düşmanlar ve hainler fırsat kollamaktadır. Son 3 yılda ABD, terör örgütü PKK ve PYD'ye 2 milyar dolar kendi bütçelerinden yardım yapmışlardır. Amerika Senatosundan yardım yapmışlardır. Terör örgütünün Amerika ve Avrupa tarafından en çok desteklendiği zaman diliminde terör örgütüne en büyük darbeyi vurduk. Sadece terör örgütünü mağlup etmiyoruz, sadece terör örgütünün aklıyla, psikolojisiyle onu mahkum etmeye çalışmıyoruz, aynı zamanda terör örgütünü destekleyen, bize müttefik gibi görünen Amerika ve Avrupa'yı da mağlup ediyoruz, mağlup etmeye devam edeceğiz."

Soylu, Türkiye'nin bölgesindeki sorumluluğuna dikkati çekerek, "Sorumluluğumuz 780 bin kilometrekarede kalmaz, Amerika ve Avrupa'ya Irak'tan da elini çekme gücünü göstermeliyiz, Suriye'den de elini çekme gücünü göstermeliyiz, Afganistan'dan da Pakistan'dan da" dedi.

"O siyasi partinin içerisindeki hiçbir kimseye siyaset yapma hakkı vermezler"

Bakan Soylu, geçen günlerde HDP'li bir kişinin 15 yaşındaki kız çocuğunu terör örgütü PKK'ya kaçırmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyanın neresinde, gelişmiş olsun, gelişmemiş olsun, hangi ülkesinde eğer böyle bir davranış olsa o siyasi partiye değil siyaset yapma hakkı, o siyasi partinin içerisinde olan hiçbir kimseye siyaset yapma hakkı vermezler. Meclis 1 Ekim'de açılacak, o siyasi partinin mensupları gelecekler, TBMM'de oturacaklar. Terörle mücadelede elimizden geleni yaptığımız için, samimiyetimize inandığınız için karşı karşıya geldiğimizde bugüne kadar ne bir şehit ailesinden ne bir gaziden en ufak bir sitem sesi bile duymadık ama bir tek sitem sesi duyuyorum: 'Bunların Meclis'te ne işi var?' diye sabahtan akşama kadar bu ülkede sitem sesi duyuyorum."

"PKK'nın siyasi örgütü HDP, Türk siyasetine şantaj yapmaktadır"

Gelecek yıl yapılacak seçimlere işaret eden İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi:

"PKK'nın siyasi örgütü HDP, Türk siyasetine şantaj yapmaktadır. CHP'ye ve diğer bütün siyasi partilere şantaj yapmaktadırlar. Hakaret ediyorlar, sessiz kalıyorlar; 'Bizsiz bunu yapamazsınız.' diyorlar, sessiz kalıyorlar; 'O koltuklarda oturuyorsanız, o ihaleleri alıyorsanız, sebebi biziz.' diyorlar, sessiz kalıyorlar. Türk siyaseti, Amerika vesayetinden sonra, Avrupa'nın vesayetinden sonra ilk kez önümüzdeki seçimler için PKK vesayetinin altında şu anda inim inim inlemektedir. 2023 seçimlerine giderken, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına giderken, tahammül edilebilmesi mümkün değildir. TBMM'ye o insanlar adım attığı sürece, o Gazi Meclis'in ruhu eziyet çekmektedir. Onların, oranın etrafına bile gelememesi gerekmektedir ama maalesef ellerindeki imkanlar, ana muhalefet dahil olmak üzere, 'Aman seçimi kazanalım da kimle olursa olsun.' denilen anlayış, aynı zamanda büyükelçilerle beraber oturdukları o anlaşmaların tamamını bu millete bir şantaj olarak kullanmaktadırlar."

"Değil vatanın bir parçasını, çakıl taşını dahi vermedik, vermeyeceğiz"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Türk askerinin, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla cepheden cepheye koştuğunu belirterek, "Üzerinde yaşadığımız topraklar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de şehit kanlarıyla sulanmıştır, şehit kanlarıyla alınmıştır. Onun için bu vatanın bir bedeli yoktur. Değil vatanın bir parçasını, bir çakıl taşını dahi vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda terörün tüm unsurlarıyla mücadele ettiğine ve büyük başarı sağladığına dikkati çeken Destici, "Bu coğrafyada olduğumuz sürece bize saldırmaya devam edecekler ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz de dünya var oldukça bu coğrafyada olacağız ve ay yıldızlı al bayrağın altında hür ve bağımsız şekilde yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün de aralarında bulunduğu bazı medya mensupları ödüle layık görüldü.

Programa bazı milletvekilleri, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Etiketler : bakan soylu eren abluka hdp meclis pkk
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