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08 Haziran 2020 Pazartesi 12:17:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 12:17:00

Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarında ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu. Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

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