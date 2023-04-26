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Bakan Soylu: Diyarbakır annelerinden birine daha müjde vereceğiz
26 Nisan 2023 Çarşamba 21:40:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 21:40:00

Bakan Soylu: Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık. Bu akşam teslim edeceğiz ve orada bir anneye daha müjde vereceğiz." dedi.

Balat çarşı içinde düzenlenen Fatih Mahalle Buluşması'na katılan Bakan Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin altyapısını güçlü bir şekilde oluşturduğunu söyledi.

AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkede zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Tayyip Erdoğan'ı çekememelerinin sebebi bu. Millet özgür oldu, hür oldu. Türkiye Allah'a hamdolsun ki kısıtlı olmaktan çıktı, kendi öz güvenini kazandı." ifadelerini kullandı.

Bir müjde daha vermek istediğini ifade eden Soylu, "Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık. Bu akşam teslim edeceğiz ve orada bir anneye daha müjde vereceğiz. Çünkü onların mücadelesi, PKK'yı en çok çıldırtan mücadele." dedi.

HDP'nin kayyum atanan belediyeleri KHK'lılara teslim etmeyi vadettiğini kaydeden Soylu, onların da çocukları tekrar terör örgütüne katılmaları için dağa göndereceklerini söyledi.

Soylu, "Bakın ellerinde belediye varken yaptıklarını hepimiz gördük orada. Yaktılar, yıktılar. İktidar ortağı oldukları zaman alimallah Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bunlar kimseyi sokmazlar. Bu terör güruhunu benden iyi tanıyan yoktur. Bu terör güruhunun eline fırsat geçtiği zaman milletin canını yakarlar. Millete yapmadıkları kalmaz. Bunların dilinden biz anlarız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminde de büyük hizmetler yaptığını belirten Soylu, şimdiki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise gezilerinden dolayı bu şehre hizmet etmediğini söyledi.

14 Mayıs seçimlerinde halkın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar iktidar yapacağına inandığını vurgulayan Soylu, "Erdoğan'ın gücü sadece Türkiye'nin gücü değildir. Erdoğan'ın gücü Balkanlar'ın, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın gücüdür. Türkiye'nin gücü, mazlumların, mağdurların ve etraf coğrafyamızın gücüdür." dedi.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 14 Mayıs
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