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18 Kasım 2022 Cuma 22:11:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 22:11:00

Bakan Soylu: CHP'nin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 CHP'li belediye ile ilgili; "Terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında 4 CHP'li belediyeyi hedef aldı. Soylu, "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım" diye konuştu.

Görüşmeler esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı muhalefet milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Engin Özkoç'un eleştirileriyle ilgili, "Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl yalan olduğunu, belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini söylerim" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirildiği esnada söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un eleştirileri üzerine Bakan Soylu, geçen yıl yaptığı bütçe sunumunda bir değerlendirme ortaya koyduğunu hatırlatarak, "Bu değerlendirmeden sonra devletin işleyişi içinde elbette PKK'nın yönettiği belediyelere nasıl terör örgütleri sızdırılmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde de böyle bir durum söz konusu mudur diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık" dedi.

"BÜTÜN BELEDİYELERDE TERÖR ÖRGÜTLERİNE NELER YAPILDIĞINI GÖSTERECEĞİM HAFTAYA GÖSTERECEĞİM"

Ardından Soylu, Terör Soruşturmaları (Belediyeler) yazılı kırmızı bir defter alıp havaya kaldırarak şunları söyledi:

"Sonuç burada. Hiç kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl yalan olduğunu, belediyelerin nasıl terör örgütlerine peşkeş çekildiğini söylerim. Bütün belgeleri ile beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, Ataşehir Belediyesi olmak üzere bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığını göstereceğim. Hem anlaşma yapacaksın HDP ve PKK ile hem terör örgütlerinin üyelerini oraya koyacaksın hem de diyeceksin ki: Bunun suçlusu İçişleri Bakanlığıdır. Yok öyle."

Daha sonra Özkoç, Soylu'ya, "Neden haftaya açıklıyorsun, burada açıkla" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Soylu, "Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım, önümüzdeki hafta yaşatacağım" dedi.

Etiketler : bakan soylu belediye TBMM
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