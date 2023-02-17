Bakan Soylu: Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Soylu, "Depremin ilk saatlerinden itibaren buradayız birçok arkadaşımızla beraber. Birçok bakan arkadaşlarımızla beraber, birçok kamuda çalışan arkadaşlarımızla birlikte ve sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, yurt içinden, yurt dışından bu depremde katkı koymaya çalışan herkesle beraber bu depremin ortaya çıkardığı sonuçları telafi edebilmek ve bu ağır deprem sürecindeki yaralı sarabilmek için hep birlikte burada bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.

Rakamları her dakika takip ettiklerini ifade eden Soylu, "Antakya'dayız şu anda. Her bir bölgedeki çalışmaların koordinasyonu, gerek arkadaşlarımızla birlikte genel değerlendirme yapıp hem Ankara'daki AFAD merkeziyle paylaşmak hem sayın Cumhurbaşkanımızla hem bu süreci takip eden arkadaşlarımızla paylaşmak ve anlık koordinasyonu gerçekleştirmek için tüm arkadaşlarımızla değerlendirme içerisindeyiz." diye konuştu.

"39 BİN 672 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Depremin ilk meselesinin arama kurtarma olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Şunu bir rakam olarak söyleyebilirim. Bu ölçekte depremde şu ana kadar yaptığımız değerlendirmelerde, sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. Şu ana kadar da 82 bin binada hem yıkık hem ağır hasar hem de acil yıkılacak kodu konulmuştur. Şu anda bu bölgede, 10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. Yani bazı illerde 60, bazı illerde 40, bazı illerde 45 orandayız. Yani yaklaşık 82 bina hem yıkılmış hem ağır hasar olmuş hem de acil yıkılacak koduyla kodlanmıştır. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik."

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını bildirdi.

DEPREMİN İLK GÜNÜ

Depremin hemen ardından yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Soylu, 6 Şubat sabahı 08.15 gibi Kahramanmaraş Havalimanı'na iniş yapmaya çalıştıklarını ancak şartları zorlayarak Gaziantep Havalimanına inebildiklerini anlattı.

Soylu, Gaziantep'ten görev alanlarımıza devam ettiklerini belirterek, "Kahramanmaraş'ta saat 09.15'de ilk gördüğüm tablo, Allah böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın, Trabzon Caddesi'ydi. İnsanlar yardım istiyordu, o esnada depremin büyüklüğünün ne olduğunu hepimiz gördük." dedi.