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01 Ocak 2023 Pazar 15:40:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 15:40:00

Bakan Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl dolayısıyla ziyaret ettiği Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nden helikopterle Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesindeki 1880 rakımlı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'ne geçti.

Üs bölgesindeki incelemelerinin ardından ziyaretçi defterini imzalayan Soylu, üsteki Görüntü İzleme Merkezi'nde güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

BAKAN SOYLU, JANDARMALARLA MAÇ YAPTI

Daha sonra Soylu ve beraberindekiler, üs bölgesindeki jandarma personeliyle maç yaptı. Maçın ardından, Bakan Soylu ve beraberindekiler jandarmalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Soylu'ya ziyarette, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Şırnak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç eşlik etti.

Etiketler : süleyman soylu kaval dağı şırnak jandarma
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