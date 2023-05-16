Bakan Soylu: Şimdi görevi tamamlama sırası cumhurbaşkanlığı seçiminde

Kesinleşmemiş sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, partisinin Eyüpsultan İlçe Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Seçimlerde, milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını belirten Soylu, dünyanın en huzurlu, en güvenli seçimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Soylu, İstanbul 2. Bölge'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın birinci sırada yer aldığını vurgulayarak, ABD, İngiltere, Hollanda ve Bulgaristan'da sıkıntılı geçen seçim süreçlerinden örnekler verdi.

Bakan Soylu, "Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, aynı zamanda 21 yıldır Tayyip Erdoğan'ın yönetimi ve istikrarıyla beraber bütün dünyaya demokrasinin, milli iradenin nasıl tıkır tıkır işlediğini göstermiştir." diye konuştu.

İkinci turun yapılacağı 28 Mayıs'ta da sandıklara sahip çıkacaklarını dile getiren Soylu, "Bu 12 gün vefamızı ortaya koyup sokak sokak, mahalle mahalle çalışmamız lazım. Şimdi ne kadar bu ilçede avukat tanıyorsak, şimdiden oturacaksınız, listelerini çıkaracaksınız. Tek tek bu avukatların tamamını, sandıklarımızda kim varsa daha fazla müşahitlerimize hep beraber sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

- ÇAY HASADI İÇİN MEMLEKETE GİTMEYİ PLANLAYAN VATANDAŞLARA SANDIK ÇAĞRISI

Bakan Soylu, çay hasadı için memleketlerine gitmeyi planlayan vatandaşlara da '''Çay zamanıdır, çaylar yanar, ben gideyim.' dersen memleket yanar." diye seslendi.

"Meclis tamam. Şimdi görevi tamamlama sırası cumhurbaşkanlığı seçiminde." diyen Soylu, "12 gün boyunca çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz ve Allah'ın izniyle ipi göğüsleyeceğiz. Geleceğimize güçlü ve büyük Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı bırakacağız." şeklinde konuştu.