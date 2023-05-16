VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın 2'nci tur sloganı belli oldu!
Dışişleri'nden Uluslararası Gözlem Misyonu'nun seçimlere ilişkin ön bulgularına eleştiri
Togg, Çorum Belediyesinin makam aracı oldu
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle araya geldi
Bakan Soylu: Şimdi görevi tamamlama sırası cumhurbaşkanlığı seçiminde
16 Mayıs 2023 Salı 18:29:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 18:29:00

Bakan Soylu: Şimdi görevi tamamlama sırası cumhurbaşkanlığı seçiminde

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura 12 gün kaldığını hatırlatarak, "Meclis tamam. Şimdi görevi tamamlama sırası cumhurbaşkanlığı seçiminde." dedi.

Kesinleşmemiş sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, partisinin Eyüpsultan İlçe Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Seçimlerde, milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını belirten Soylu, dünyanın en huzurlu, en güvenli seçimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Soylu, İstanbul 2. Bölge'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın birinci sırada yer aldığını vurgulayarak, ABD, İngiltere, Hollanda ve Bulgaristan'da sıkıntılı geçen seçim süreçlerinden örnekler verdi.

Bakan Soylu, "Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, aynı zamanda 21 yıldır Tayyip Erdoğan'ın yönetimi ve istikrarıyla beraber bütün dünyaya demokrasinin, milli iradenin nasıl tıkır tıkır işlediğini göstermiştir." diye konuştu.

İkinci turun yapılacağı 28 Mayıs'ta da sandıklara sahip çıkacaklarını dile getiren Soylu, "Bu 12 gün vefamızı ortaya koyup sokak sokak, mahalle mahalle çalışmamız lazım. Şimdi ne kadar bu ilçede avukat tanıyorsak, şimdiden oturacaksınız, listelerini çıkaracaksınız. Tek tek bu avukatların tamamını, sandıklarımızda kim varsa daha fazla müşahitlerimize hep beraber sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

- ÇAY HASADI İÇİN MEMLEKETE GİTMEYİ PLANLAYAN VATANDAŞLARA SANDIK ÇAĞRISI

Bakan Soylu, çay hasadı için memleketlerine gitmeyi planlayan vatandaşlara da '''Çay zamanıdır, çaylar yanar, ben gideyim.' dersen memleket yanar." diye seslendi.

"Meclis tamam. Şimdi görevi tamamlama sırası cumhurbaşkanlığı seçiminde." diyen Soylu, "12 gün boyunca çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz ve Allah'ın izniyle ipi göğüsleyeceğiz. Geleceğimize güçlü ve büyük Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı bırakacağız." şeklinde konuştu.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis
'Üvey Anne' olacak

'Üvey Anne' olacak
Armut'la listelerde

Armut'la listelerde
Sahneye Togg ile çıktı

Sahneye Togg ile çıktı
Didem Uzel Sarı: Oğlumun ismi DiCaprio'dan

Didem Uzel Sarı: Oğlumun ismi DiCaprio'dan
Dostça ayrılık

Dostça ayrılık
Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan

Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan
Zeynep'ten şov

Zeynep'ten şov
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu
Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş

Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX