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08 Mayıs 2023 Pazartesi 23:27:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 23:27:00

Bakan Soylu: Provokasyonu Ekrem İmamoğlu yaptı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da yaşanan olayla ilgili; "Erzurumda yaşananlara ilişkin güvenlik tedbiri almakla mükellefim. Miting yapılması gereken yerde yapmazsan oraya provokasyon yapmaya da gelirler. Provokasyonu Ekrem İmamoğlu yaptı. Bugün orada provokasyonları yapanları bulmak da bizim görevimiz. Tespit edilen 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Erzurum İstanbul'u kaplamak için yapılan bir iş. Siyasetin ve seçimin kuralları var. Ve bu kurallara uymayanlar var. Esas mesele şu, YSK nereyi miting meydanı olarak verirse orada yapılmalı. Çarşının içindeki insanlarla miting yapabilmek için farklı alanlar tercih ediyorlar. Miting için kura çekiliyor. İstanbul için de kura çekildi. Miting nerede oldu? Atatürk Havalimanı. Onlara Maltepe çıktı onlar da Maltepe'de yaptı. Burada seçim kurallarına itaatsizlik söz konusu. Siyaset sorumluluk ister.

ERZURUM'DA GERÇEKLEŞEN OLAYLA İLGİLİ 16 GÖZALTI

Erzurum'a gitmişsin, miting yapılmayacak yerde miting yapmışsın. Bu dünyanın en büyük yalancısıdır ve sahtekardır. İBB'nin başında sahtekar bir adam vardır. Ben bunlara yönelik güvenlik tedbiri almakla mükellefim. Miting yapılması gereken yerde yapmazsan oraya provokasyon yapmaya da gelirler. Provokasyonu Ekrem İmamoğlu yaptı. Bugün orada provokasyonları yapanları bulmak da bizim görevimiz. Tespit edilen 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

Bu şekilde bir hır çıkarmaya çalışıyorlar ama Ekrem İmamoğlu devletin gücünü bilmiyor. Bu olaylardan bir şey çıkmaz, olan olaylar olur. Benim usulüm şudur. Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş. Adli kontrolle de serbest bırakılmış sanırım. Eğer bu şekilde bir miting yapılıyorsa provokasyona açıktır. Ben de yapıyorsam açık.

POLİSLERİN OLAYA MÜDAHALE ETMEDİĞİ İDDİASI

Polislerin olaya müdahale etmediği yalan. Böyle bir şey mümkün mü. Siyasetçinin sorumluluğu şudur. Çıkar beni dinlemenizi istiyorum der. Sonra da teşekkür eder gider.

AKŞENER'İN GAZİANTEP'TE ESNAF BULUŞMASI İZNİ

Akşener'in itibarı düşüyor. Ancak böyle toplumsal olaylarla ayakta kalabilmeye çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu arasında bir itişme var. Ben ne yapsam da öne çıksam derdindeler. Şu ana kadar gittikleri hiçbir yerde sorun çıkmadı.

Etiketler : soylu ekrem imamoğlu erzurum miting
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