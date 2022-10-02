12 tabur sahaya indi!

Bakan Soylu: Operasyon başlar başlamaz etkisiz hale getirildiler
Kaynak: İHA
Şırnak'ta, 12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu başlatıldı. Bakan Soylu, 'Operasyon başlar başlamaz 2 terörist etkisiz hale getirildi' dedi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildiren Bakan Soylu, tespit edilen bir tünelin de imha edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.
Bakan Soylu, tamamlanan Eren Abluka ilkbahar-yaz operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:
"2022 yılında ilkbahar-yaz Eren abluka operasyonlarında ele geçen terörist, silah, mühimmat ve malzemeler; 98 terörist, 490 mağara, 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, 1050 tüp, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 75 dürbün, 30 güneş paneli ve 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi"