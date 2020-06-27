Bakan Soylu müjdeyi böyle verdi: İçi dizayn ediliyor

Bakan Soylu müjdeyi böyle verdi: İçi dizayn ediliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

