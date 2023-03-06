Bakan Soylu: Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler, emirlerine amadeyiz
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Malatya'nın "afetten az etkilenen iller" arasına alındığı iddialarının gerçek olmadığını belirterek, "Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada afet bölgelerine yönelik bazı dezenformasyonlar yapıldığına işaret etti.
Sosyal medyada afet bölgelerine yönelik her gün ayrı bir dezenformasyon;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 5, 2023
Hatay'dan sonra sıra Malatya ile ilgili,
"Malatya, afetten az etkilenen iller arasında" YALANI
Doğrusuna bakalım⬇️
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Malatya'nın "afetten az etkilenen iller" arasına alındığı iddialarının gerçek olmadığını vurgulayan Soylu, "İlk gün illerin eşleşmesi için yapılan, ardından hemen değiştirilen görseli, günler sonra alıp tahrike soyunanlara söylenecek söz çok ancak zamanı değil. Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz. Yaralarımızı birlik içinde sarmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
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