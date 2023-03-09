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09 Mart 2023 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 13:45:00

Bakan Soylu: Konteyner kentlerde öncelik yakınlarını kaybedenlerde

Kaynak: TRT Haber

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Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, 129 bin haneye taşınma yardımı yapıldığını belirterek konteyner kentlere yerleşim konusunda yakınını kaybedenlere öncelik verildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 129 bin haneye taşınma yardımı yapıldığını belirtti. Soylu konteyner kentlere yerleşim konusunda yakınını kaybedenlere öncelik verildiğini duyurdu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Deprem sebebiyle evinden taşınmak durumunda kalanlara, taşınma bedeli olarak 15 bin lira verilecek. Bunların ödemesine başlandı. Şu ana kadar 129 bin haneye ödeme yapıldı.

Hasar tespitlerinin önemli bir kısmı sona erdi. Ama daha sonra gerçekleşen depremler sebebiyle hasar tespitleriyle ilgili bazı alanlarda tekrar tespit yapılıyor. Bunlar da yakın zamanda tamamlanacak. Hepsi e-Devlet üzerinden yayınlanacak.

Tümü yayınlandığında e-Devlet'te hasarlı evini göremeyen vatandaşlarımız olacak. Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nde Türkiye'deki tüm evler kayıtlıdır. Ancak 2018 sonrasında yapılan kaçak binalar kayıtlı değildir. Vatandaşlarımız evini burada görmüyorsa Afet Koordinasyon Merkezleri'ne müracaat etsinler. Vatandaşlarımız bu konuda telaşa, sıkıntıya gerek duymasınlar. Eksik olan varsa anında düzeltilecek. Bu sebeple parası yatmayan varsa, hesaplarına parası yatacak. Bu merkezler her ilçede bunun için kurulmuş durumdadır.

"RAMAZAN İLE İLGİLİ PLANLAMA YAPTIK"

Önümüz ramazan. Bu bölgelerin tamamında ramazan ile ilgili planlama yaptık. Belediyelerimiz neler yapacak? İftarlar nasıl verilecek. Oruç tutmayanlara günlük yemeklerimiz nerede verilecek? Sahurlar nasıl yapılacak? Bunların hepsi değerlendirildi.

YAKINLARINI KAYBEDENLERE ÖNCELİK VERİLİYOR

Çadır kentler ve konteyner kentler için eğitim planı da yapıldı. Şu ana kadar konteyner planlaması yaptığımız alanların yüzde 70'inin altyapısını tamamladık. Konteynerler üretildikçe vatandaşlarımızı oralara yerleştiriyoruz.

Yakınları ahirete irtihal eden vatandaşlarımıza konteyner kentlerde öncelik veriyoruz. Ondan sonra da yaşlılar, engelliler, şehit aileleri ve ardından da devletin uzun süredir yardımda bulunduğu insanları sıralayarak ev sahibi ve kiracılara bir arada konteyner planlaması yaparak devam ediyoruz.

Etiketler : süleyman soylu konteyner kent deprem çadır kent taşınma yardımı

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