Bakan Soylu: Kayyum belediyelerde 6 milyara yakın borç ödendi

Soylu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve TRT arasında imzalanan protokolle Hakkari, Mardin, Ağrı, Şırnak, Van ve Muş'ta kurulan 10 Gönül Radyosu'nun personelini makamında kabul etti.

Görüşmede radyoculardan çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, onlara başarılar diledi.

Bu radyoları kurmayı ilk düşündüklerinde en büyük endişelerinin sürdürülebilirlik olduğunu belirten Soylu, iyi niyetle yola çıktıklarını ve iyi insanlarla karşılaştıklarını söyledi.

Radyoya ait etkili iletişim dilini kullanarak bölgedeki insanlara ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Soylu, "Radyodan söyleyecek sözü olanın söyleyecek sözünü veya iletebileceğini oradaki yaşayan hemşerilerimizle buluşturabiliriz. Bütün bunları hep beraber düşündük. Tabii düşünmek önemli de yapmak kolay bir iş değil. Fakat, Allah nasip etti." diye konuştu.

Bakan Soylu, aynı zamanda; "Kayyum belediyelerde o dönem yaklaşık devraldığımız borç 6,8 milyar liraydı ve orada piyasa borçları da dahil ödenen borç ise 5,8 milyar liraydı. Tüm kayyum belediyeler çerçevesi içinde 1626 proje yaptık. Yine bu projelerin maliyeti de 4,8 milyar lira oldu. Yani hem 6 milyara yakın borç ödendi hem 4,8 milyar lira civarında bir yatırım yapıldı." ifadelerine yer verdi.

