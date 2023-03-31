Bakan Soylu: İYİ Parti İl Binası'na saldırı bir provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur.

Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon

hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır.



Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2023

"İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır."