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31 Mart 2023 Cuma 18:03:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 18:03:00

Bakan Soylu: İYİ Parti binasına saldırının faili yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti İl Başkanlığı'na yapılan saldırının failinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz."

Etiketler : iyi parti içişleri bakanı süleyman soylu

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