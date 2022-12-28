Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi! "CHP'liler beni sevmiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen terör soruşturmasına ilişkin Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda açıklama yaptı.

İBB'deki terör soruşturmasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Biz bu soruşturmaları tüm belediyelere yapıyoruz. İmamoğlu buradan bir mağduriyet çıkarmaya çalışıyor" dedi.

"İMAMOĞLU BENİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun bir süre önce kendisini aradığını ve "CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, nolursunuz bana bu konuda yardımcı olur musunuz?" diye yardım istediğini ifade etti.



Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Ama ben 'Kanun ne gerekiyorsa onu yaparız' dedik ve yaptıkta. İşine geldiği zaman alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp haraket edeceksin. Bu ikiyüzlülüktür. Kıymetli arkadaşlar bunu tarihin akışına bırakıyorum. Ömrümüz boyunca böyle bir ikiyüzlülüğe sahip olmadık.

'Terör örgütleri buraya girmemiştir' diyemiyor, diyemez de. "Devletin kararıyla işten çıkarılanları biz hile hurda yoluyla işe aldık" diyemedi, diyemez de. "Dağdaki teröristleri devlete girmesi mümkün olmayanları biz işe aldık" diyemez. Çünkü bunların hepsi İBB'ye alındı"

"İBB'DE 3 SORUŞTURMA VAR"

Terör soruşturmasının tüm belediyelerde yapıldığını, bu durumun sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) özel bir durum olmadığını ifade eden Soylu, "İBB ile ilgili 1 değil 3 soruşturma var" açıklamasını yaptı.



Süleyman Soylu, "Diyelim ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu, Meclis kendi içerisinden Belediye Başkanı seçer. Meclis kimin çoğunluğunda?" şeklinde konuştu.

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu Türkiye Cumhuriyeti anayasası. 127. maddesi çok açık ve nettir. 127. maddesi yerel yönetimler için bize yetki vermiştir. İçişleri Bakanlığı'nın kendisine. Devlet dediğiniz bir çadır yönetimi değildir. Kimse kusura bakmasın. Kuralları, ilkeleri, anayasısı ve yasası var.

Yine anayasada 53. ve 93. maddeler. Burada mahailli idarelerin anayasadan aldığı sorumlulukla denetim yetkisini bakanlığa ve bakana vermiştir. Bir bakan veya bakanlık anayasanın verdiği kanundan dolayı yapmış olduğu işlemlerle ilgili hakarete uğrarlar, eleştirirler ben ilk kez burada görüyorum. Siyasi değerlendirme yapabilirsin, bu milletin taktiridir"