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26 Aralık 2022 Pazartesi 14:16:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 14:16:00

Bakan Soylu, ilk kez yapıldığını duyurdu! 27 bin 707 araca 'uyuşturucu' kontrolü

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde ilk kez 'Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması' yapıldığını, bu kapsamda 27 bin 707 aracın kontrol edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz, her yönüyle devam ediyor. 81 ilde ilk defa, 3 bin 118 ekip, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğiyle 'Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması' gerçekleştirildi. 27 bin 707 araç kontrol edildi. Kahraman polislerimize tebrikler" dedi.

Soylu paylaşımında ayrıca uygulamaya ilişkin verilere yer verdi. Soylu'nun paylaştığı tabloya göre; uygulamada 1 kilo 289 gram esrar, 40 gram eroin, 72 gram metamfetamin, 54 gram sentetik kannobionid, 194 gram skunk, 8 ecstasy, 353 adet ve 375 ml sıvı sentetik hap, 1 captagon, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 16 tabanca, 2 tüfek, 86 fişek, 7 kesici-delici alet ve 550 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uygulamada, 142 şüpheliye işlem yapıldı. 2 bin 173 araca idari para cezası uygulandı ve 81 araç trafikten menedildi.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu uyuşturucu esrar eroin
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